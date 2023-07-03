Kapadokya'daki müze ve ören yerleri bayramda 140 bin kişiyi ağırladı

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NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, arife günü ve Kurban Bayramı'nı kapsayan 5 günlük süreçte 140 bin 30 turist ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, peribacaları, doğal kaya oluşumları, tarihi manastır, kilise ve şapelleri, yer altı yerleşim merkezlerinin yanı sıra çeşitli tur aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, bayram tatilinde yoğunluk yaşandı.

Konuklar, çoğunlukla Ürgüp, Avanos, Hacıbektaş ve Derinkuyu ilçeleri, Ortahisar, Göreme, Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turistik merkezleri gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini, bayramda 140 bin 30 kişi ziyaret etti.

Bölge, geçen ay ise 506 bin 229 turisti ağırladı.

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