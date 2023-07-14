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        Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, biçerdöverle buğday hasadı yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:35
        Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, biçerdöverle buğday hasadı yaptı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, buğday hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte biçerdöver kullandı.

        Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe katılan Vali Becel, burada çocuklar tarafından buğday başaklarıyla hazırlanan buketle karşılandı.

        Çitçiler ve köy sakinleriyle sohbet eden Becel, daha sonra biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasat etti.

        Becel, gazetecilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere sağlanan hibe sertifikalı tohum destekleri sayesinde rekoltenin arttığını belirtti.

        Tarımın stratejik öneminin son yıllarda daha net anlaşıldığını, bu nedenle daha fazla üretim yapılabilmesi için arazilerin ekilmesi gerektiğini vurgulayan Becel, "Nevşehir'de toplam arazimizin 3 milyon 500 bin metrekarelik kısmı tarım arazisi. Bunun da 1 milyon 600 bin metrekarelik kısmında buğday ve arpa üretimi yapılıyor. Buğdayda geçen sene dekar başı 250 kilogram alınan ürün bu yıl ortalama 320 kilograma yükseldi." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği projelerle çiftçilere her yıl daha fazla destek sunulduğunu dile getiren Becel, hasadın bereketli olmasını diledi.

        Hasat yapılan tarlanın sahibi Yunus Kapucu ise yüzde 75'i hibeyle yerli buğday tohumu aldığını, verimin çiftçiyi memnun ettiğini belirterek, "Devletimiz sağ olsun, çiftçiye böyle bir olanak sağladı. Verim mükemmel, tarlamdan yüksek verim bekliyorum." diye konuştu.

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