Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız." dedi.

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için kente gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Hacıbektaş Belediyesini ziyaret etti.

        Kılıçdaroğlu, daha sonra Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi'nin açılışına katılarak emeği geçenlere plaket verdi.

        Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada aslanlı çeşmeden su içtikten sonra külliyenin arka kısmındaki otluk alanda öğle vakti çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin 13. yüzyılda Anadolu topraklarına aydınlanmayı getirdiğini ve bugün onu anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Hacı Bektaş ocağının, aydınlanma, eğitim ocağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çünkü kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür. Bilgi ile büyüyen insan topluma sağlıklı, huzurlu bir gelecek hazırlar. Bilime ve bilimsel araştırmaya çok önem veren Hacı Bektaş Veli, bu konuda nasıl bir yol izleneceğini şöyle anlatmaktadır; İlimle araştırmalı, izlemeli, gözlemeli ve arştan yerin altına kadar her ne varsa kendinde bulmalıdır. Bu aynı zamanda akıl ile adaleti bulmaktır." dedi.

        - "Haksızlık yok, merhamet ve adalet var"

        Hacı Bektaş Veli'nin, çağlar ötesinden söylediklerinin bugün kainatın evrensel kurallarına dönüştüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız. İlk bakacağımız yer Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hallacı Mansur'un, Hoca Nasreddin'in, Pir Sultan'ın, Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş Veli'nin öğretileridir. Onların aşk ırmağında, sevgi ırmağında yıkanmaktır çünkü onların dünyasında düşmanlık yok, sevgi ve saygı var. Haksızlık yok, merhamet ve adalet var. Zulüm yok, sevgi ve saygı var. Ötekileştirme yok, 72 milleti bir görme var. Cehalet yok, ilimle gidilen yol, erdem var. Karanlık yok, aydınlanma var. Çünkü 'Eğer bir yeri karanlık görüyorsan, bil ki perde senin gözündedir' diyen Hacı Bektaş Veli var."

        Kılıçdaroğlu, Anadolu kültürünün özünde insanlığın olduğuna işaret ederek, "Sevgili dostlarım, belki kaçınılmaz olarak şu soruyu da kendimize sormalıyız; 13. yüzyılda İslam coğrafyasında yaşanan mucize neden bugün kendini korkunç bir karanlığa bıraktı. 7 yüzyıl önce robotik alanını kuran El Cezeri'nin, matematikte Harezmi'yi, astronomide Ali Kuşçu'yu, coğrafyada İbni Battuta'yı yetiştiren İslam dünyasında bugün her dört kişiden biri okuma yazma bilmiyor." ifadelerini kullandı.

        Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'nin barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olduğunu, kimseyi ötekileştirmediğini sözlerine ekledi.

        Programda, Hacıbektaş Belediyesi ekibi semah gösterisi sundu. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, katılımlarından dolayı Kılıçdaroğlu'na hediye verdi.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu, programa katılmadan önce, "4. Hacı Bektaş Veli Onur Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Sırrı Bektaş ile "30. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü"ne layık görülen Şenal Sarıhan'a ödüllerini takdim etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesi...
        Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Uçar, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Türbesi...
        Kapadokya'da turistler sıcak havaya rağmen gün batımı keyfinden vazgeçmiyor
        Kapadokya'da turistler sıcak havaya rağmen gün batımı keyfinden vazgeçmiyor
        Nevşehir'de kan verilen hastanın fenalaşmasıyla ilgili idari soruşturma açı...
        Nevşehir'de kan verilen hastanın fenalaşmasıyla ilgili idari soruşturma açı...
        Nevşehir'de hastaya yapılan kan transfüzyonu ile ilgili idari soruşturma ba...
        Nevşehir'de hastaya yapılan kan transfüzyonu ile ilgili idari soruşturma ba...
        Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı
        Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı
        Nevşehir Valisi Becel veda ziyaretlerinde bulundu
        Nevşehir Valisi Becel veda ziyaretlerinde bulundu