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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 21:48
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        NEVŞEHİR (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir." dedi.

        İmamoğlu, 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için Nevşehir'e geldi.

        Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyündeki cemevini ziyaret eden İmamoğlu, cemevinin bahçesinde yaptığı konuşmada, Alevi-Bektaşi geleneğinin Anadolu'nun köklerinden olduğunu belirtti.

        Daha sonra Avanos ilçesine geçen İmamoğlu, Güray Yeraltı Seramik Müzesi'ni ziyaret edip yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı.

        Buradan Göreme beldesine geçen İmamoğlu, bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu üzerine, "Bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir. Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukuku ve ahlakına uygun biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

        Buradan Hacıbektaş ilçesine geçen İmamoğlu, ilçe merkezindeki cemevlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanına gelen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hacıbektaş ilçesine yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini dile getirerek, "İlçemizin her alanda hak ettiği konuma erişmesi için özenli bir çaba içindeyiz. Hacıbektaş ilçesine verdiğimiz emeğin ve hizmetin bizdeki onuru bir başkadır." ifadelerini kullandı.

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