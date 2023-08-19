Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        İBB Başkanı İmamoğlu, Hacıbektaş'ta ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB Başkanı İmamoğlu, Hacıbektaş'ta ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

        60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için ilçeye gelen İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

        İmamoğlu, ziyaret sonrası alanda bekleyen ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu daha sonra Nilgün ve Sırrı Bektaş Sanat Evi'nde çeşitli sanatçıların eserlerini inceledi.

        KİPTAŞ tarafından ilçede yaptırılan, 65 konut, 10 ticari birim, kreş ve sosyal tesisin yer alacağı Mihmandar Konutları'ndaki örnek daireyi gezen İmamoğlu, çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hacıbektaş ilçesinde geçen yıl temeli atılan konutlarda çalışmanın sürdüğünü, ilçeye hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

        Hacıbektaş ilçesine göreve geldiklerinden beri çeşitli hizmetler sunduklarını anlatan İmamoğlu, "Anadolu'ya örnek olma misyonunu ortaya koyduk. KİPTAŞ, başka illerde de proje hazırlıkları olan bir kurumumuz. Belediyenin ihale ile satışa çıktığı bir araziyi alarak proje geliştirdik. Projenin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kaba inşaatı bitti. Etrafında güzel bir yeşil alan da olacak.” diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İskenderun yine sular altında!
        İskenderun yine sular altında!
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
        İmamoğlu: İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur
        İmamoğlu: İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur
        Nevşehir'de seyir halindeki kamyonet yandı
        Nevşehir'de seyir halindeki kamyonet yandı
        Nevşehir Valisi Ali Fidan görevine başladı
        Nevşehir Valisi Ali Fidan görevine başladı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de alt yapı için 900 milyon liralık proje hayata geçiriliyor
        Nevşehir'de alt yapı için 900 milyon liralık proje hayata geçiriliyor