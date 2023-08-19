İBB Başkanı İmamoğlu, Hacıbektaş'ta ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için ilçeye gelen İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyaret sonrası alanda bekleyen ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu daha sonra Nilgün ve Sırrı Bektaş Sanat Evi'nde çeşitli sanatçıların eserlerini inceledi.

KİPTAŞ tarafından ilçede yaptırılan, 65 konut, 10 ticari birim, kreş ve sosyal tesisin yer alacağı Mihmandar Konutları'ndaki örnek daireyi gezen İmamoğlu, çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hacıbektaş ilçesinde geçen yıl temeli atılan konutlarda çalışmanın sürdüğünü, ilçeye hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Hacıbektaş ilçesine göreve geldiklerinden beri çeşitli hizmetler sunduklarını anlatan İmamoğlu, "Anadolu'ya örnek olma misyonunu ortaya koyduk. KİPTAŞ, başka illerde de proje hazırlıkları olan bir kurumumuz. Belediyenin ihale ile satışa çıktığı bir araziyi alarak proje geliştirdik. Projenin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kaba inşaatı bitti. Etrafında güzel bir yeşil alan da olacak.” diye konuştu.