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        Nevşehir'deki trafik kazasında yaralananlardan biri yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:31
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        Nevşehir'deki trafik kazasında yaralananlardan biri yaşamını yitirdi
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan iki kişiden biri kurtarılamadı.

        Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üç Güzeller mevkisinde 28 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Meryem Çağla Derin, Nevşehir Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

        Osman Çelebi yönetimindeki 06 BD 4686 plakalı otomobil, Emirhan Şen'in kullandığı 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazada sürücüler ile Osman Nuri Kazancıgil ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirmiş, yaralanan Meryem Çağla Derin ile Emrah Demir Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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