Nevşehir'de kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi Nevşehir ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu.

Nevşehir kent merkezi ile bazı belde ve köylerde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ürgüp ilçesinde caddelerden akan yağmur suyu zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini bastı.

Belediye ekipleri gelen ihbarlara yetişebilmek için çaba harcadı.

Ekiplerin çalışmasını inceleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlçemizde yoğun yağışla karşılaştık. Gelen tüm ihbarları ciddiyetle takip ediyoruz. Beledİyemizin imkanları çerçevesinde ekiplerimizle su baskınlarına karşı mücadele ediyoruz. Rabbim hepimizi büyük afetlerden esirgesin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde de aniden bastıran yağış nedeniyle bazı ev ve eklentilerini su bastı.

Sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.