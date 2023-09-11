ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor DİLAVER CAN - Kapadokya'yı ziyaret eden ABD'li turistler, düzenlenen kültür turları kapsamında köy evinde konaklıyor, topladıkları sebzelerle yemek yapıyor, yöresel kıyafetler giyerek fırında çörek pişiriyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesi'nde yaşayan Emel ve Suat Binici çifti, turizm acentesi işbirliğinde ABD'li turistleri evlerinde ağırlıyor.

Ülkelerinden tur kapsamında Türkiye'ye gelen misafirler, doğal güzellikler ve tarihi mekanları gezdikten sonra yöresel kıyafetler giyerek köy evine konuk oluyor.

Binici ailesinin çiftlik evine gelen turistler, bahçede çapa yapıyor, sebze ve meyve topluyor, topladıkları ürünlerle yemek hazırlıyor. Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan ziyaretçiler, unutulmaz anılarla ülkelerine dönüyor.

- Hamur yoğurup gözleme pişiriyorlar

Profesyonel turist rehberi Selim Puler, AA muhabirine, Türk aile yapısı ve kültürünü tanımak isteyen turistlere eşlik ettiğini, alışılmışın dışında yerel halka dokunuş prensibi ile turizm faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Ziyaretçilerin Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik mekanları gezmelerinin yanında Türk aile yapısını yakından tanıdıklarını belirten Puler, "Turistlerin Anadolu kültürünü öğrenmeleri için tur düzenliyoruz. Ev sahipliği yaparken turistlerimiz meyve, sebze toplayıp salata yapıyor, elleriyle hamur yapıp gözleme pişiriyor." dedi.

Puler, Türk insanının misafirperverliğini, sıcakkanlılığını ve yardımseverliğini göstermenin temel amaçları olduğunu dile getirdi.

- "Gitmek istemiyorlar"

Suat Binici ise acente ile yaptıkları görüşmenin ardından ABD'li turistleri köy evlerinde misafir ettiklerini anlattı.

Konuklarına Türk kültürünü tanıtmak için çaba gösterdiğini aktaran Binici, şunları kaydetti:

"Acente yetkilileri ile çalıştığım otobüs firmasında tanıştım ve evimize davet ederek görmelerini istedim. Köyümüzü ve evimizi çok beğendiler. O günden sonra da gelen misafirlerimizi köyümüzde ağırlıyoruz. Geliyorlar, çiftlik evimizin bahçesinde meyve sebze topluyoruz. Çok memnun olduklarını ve burayı çok beğendiklerini söylüyorlar. Ailemizi çok beğeniyorlar, bizden ayrılıp gitmek istemiyorlar. Yine geleceklerini söylüyorlar. Eşimle 3 yıldır bu işi yapıyoruz ve yılda 12-13 kafile ağırlıyoruz."

Emel Binici de köylerinde misafir ettikleri turistlere Anadolu kültürünü öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

ABD'li turistlerin köy hayatını çok benimsediğini vurgulayan Binici, "Şalvar giyip başlarına yemeni takıyorlar. Onlar da biz de memnun oluyoruz." diye konuştu.

Binici, misafirlerinin memnuniyetle köyden ayrıldığına işaret ederek, "Hayatlarının en kalıcı deneyimini burada yaşadıklarını ve unutamayacaklarını söylüyorlar. Tekrar geleceğini söyleyenler de var." ifadelerini kullandı.