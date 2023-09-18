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        Nevşehir'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:59
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        Nevşehir'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı
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        Nevşehir'de jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde cayrokopterle denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı tarafından görevlendirilen cayrokopter ile havadan yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araç sürücülerine "2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.

        Açıklamada, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hava araçlarının desteğiyle yürütülen faaliyetlerin sürdürüleceği kaydedildi.

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