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        Nevşehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:40 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:45
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        Nevşehir'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yakup B. idaresindeki 43 AEL 731 plakalı otomobil, Avanos-Kayseri kara yolu Sarıhıdır Kavşağı yakınlarında M.U.B. yönetimindeki 38 KN 187 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü Yakup B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada otomobilde bulunan F.B. ile kamyon sürücüsü M.U.B. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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