Nevşehirli girişimci kentin tescilli kabak çekirdeğini kurduğu tesis sayesinde ihraç ediyor BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de girişimci Serdar Pala, kurduğu tesisle hem istihdama katkı sunuyor hem de kentin coğrafi tescilli çerezlik kabak çekirdeğini yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuyor.

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de girişimci Serdar Pala, kurduğu tesisle hem istihdama katkı sunuyor hem de kentin coğrafi tescilli çerezlik kabak çekirdeğini yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuyor.

Yörede 1960 yılından beri çerezlik kabak çekirdeği üreten ailenin üçüncü kuşağını temsil eden Pala, bölgede çok sayıda ailenin geçim kaynağı konumundaki ürünü işlemek amacıyla geçen yıl kendi imkanlarını kullanarak Kaymaklı beldesinde eleme ve paketleme tesisi kurdu.

Pala, AA muhabirine, bölgede uzun yıllardır üretilen çerezlik kabak çekirdeğinin geleneksel yöntemler kullanılarak tüketiciye ulaştırıldığını, bu konuda bir yeniliğe adım atma fikri ile tesisi kurduğunu belirtti.

Kabak çekirdeğinin, Kapadokya'nın volkanik toprak yapısı sayesinde lezzet ve aromasıyla öne çıktığını vurgulayan Pala, 2018 yılında coğrafi işaretle tescillenen ürünü dünyaya tanıtmayı hedeflediğini kaydetti.

- "Ürünün hiçbir parçası çöpe gitmiyor"

Pala, bugüne kadar tarladan alınan ürünün elekten geçirilerek paketlendiğini ancak kurdukları modern tesiste çeşitli aşamalardan sonra kategorilere ayrıldığını söyledi.

Ürünün, kepek, taş, bozuk kabuk ve kalitesine göre farklı kategorilere ayrılarak torbalandığını aktaran Pala, "Burada toz, taş, renk ayırıcı ve kalibrasyondan geçip 25 ila 50 kilogramlık torbalara dolduruluyor, yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderiliyor. Ürünümüzün çıktılarının hayvan yemine katkısı oluyor. Çöpe gitmiyor, her parçanın katma değeri oluyor." dedi.

Pala, tesislerinin 5 bin ton kapasiteli olduğunu belirterek, hazırlanan ürünün talebe göre farklı pazarlara gönderildiğini ifade etti.

Kurduğu tesiste hasadın yoğun olduğu dönemde 20 kişiye kadar istihdam sağlandığını dile getiren Pala, şöyle konuştu:

"Nevşehir kabak çekirdeği, toprak yapısından dolayı kaliteli ve rekoltesi yüksek. Bölgemizde yılda 17 ila 20 bin ton arasında üretim oluyor. Kendine has yapısı, lezzeti ve kalitesiyle diğerlerinden ayrılıyor. Nevşehir'de 16 köyümüzde kabak çekirdeği üretiliyor. Ekonomik değeri yıllık 1,5 milyar lirayı buluyor. Çiftçilerimiz genellikle patates ve kuru fasulye ile alternatif ürün olarak kabak çekirdeği üretiyor. Tüm illere ürün gönderiyoruz ayrıca Almanya, İsviçre, Kosova, KKTC'ye ihracatımız var. Nevşehir kabak çekirdeği ayrı bir markadır. Ürün 3-4 gün kuruduktan sonra tesise getiriyor. Burada 8 farklı işlemden geçirilip kavurulmaya hazır hale geliyor. Bu yıl iklim şartlarından dolayı geçmiş yıllara göre rekolte düşecek. Yaklaşık 17 bin ton ürün bekleniyor. Kilogram fiyatı kalitesine göre 90 lira ila 120 lira arasında değişiyor."

Pala, gelecek yıldan itibaren tesiste kavurma fırını da kuracaklarını sözlerine ekledi.

Tesisin işçi şefi Mehmet Doğan da bölgede üretilen kabak çekirdeğinin, el değmeden işlemlerden geçirilerek hazırlandığını, benzer tesislerin artmasının çiftçinin büyük emekle ortaya çıkardığı ürünün değer kazanmasına olanak sunabileceğini ifade etti.