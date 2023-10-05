Ürgüp'teki Damsa Barajı'na 350 bin yavru sazan bırakıldı Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Damsa Barajı'na, "Su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında 350 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Damsa Barajı'na, "Su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında 350 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında il genelindeki baraj göletlerine yavru balık bırakılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında Damsa Barajı Göleti'ndeki etkinlikte, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve diğer katılımcılar 350 bin yavru sazanı suya bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, baraj göletlerindeki balık popülasyonunun artması amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, gölet ve barajlardaki balık çokluklarının korunması amacıyla yavru balık bırakıyoruz. Yavru balıkların üreyip çoğalmaları için en az iki yıl gerektiğinden bu göletlerde ticari ve amatör avcılık yapan vatandaşlarımızın bilinçli ve duyarlı avcılık yapmalarını bekliyoruz." dedi.