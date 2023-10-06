Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Nevşehir'de tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Nevşehir'de tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Nevşehir-Kayseri kara yolunda Makbule E. (35) idaresindeki 06 CSV 709 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 68 BP 044 plakalı tır ve 38 ACR 433 plakalı otomobile çarptı.
Sürücü Makbule E. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Sağlık ekipleri kontrollerinde Makbule E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Makbule E'nin, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Araçların kaldırılmasının ardından bir süre trafik akışına kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.