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        Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor

        MURAT ASİL - Türkiye'nin önemli el sanatları merkezlerinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprak çanak ustası Cengiz Pişkin, akvaryum balıkları için çömlek yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:20
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        Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
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        MURAT ASİL - Türkiye'nin önemli el sanatları merkezlerinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprak çanak ustası Cengiz Pişkin, akvaryum balıkları için çömlek yapıyor.

        İlçede 15 yaşından beri çanak atölyelerinde mutfakta kullanılan toprak kaplar, küpler ve hediyelik eşyalar üreten 55 yaşındaki Pişkin, talep üzerine akvaryum balıkları için çamurdan çeşitli çanak çömlek ürünleri yapmaya başladı.

        Avanos çamurunu aşamalardan geçirdikten sonra geleneksel tezgahta ürünler ortaya çıkaran Pişkin, Ankara'daki bir firma aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

        Pişkin, AA muhabirine, atölyelerde ustaları izleyerek mesleğe merak sardığını ve farklı işletmelerde çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurduğunu söyledi.

        Mesleğini 40 yıldır severek yaptığını anlatan Pişkin, "Talep üzerine akvaryum çömleği yapmaya başladım. Daha sonra rağbet görünce çeşit çeşit balıklara yuva yapmaya başladık. Sektörde faaliyet gösteren büyük firmalar benden alışveriş yapmaya başladı. Talep çoğaldıkça üretimi artırdım. Her balık için farklı formlarda yuva yapıyorum. Çömleği yüksek derecede pişiriyoruz, suda herhangi bir erime yapmıyor, balıklara da zarar vermiyor. Bunların içerisine yumurtalarını bırakıyor ve çoğalıyor." diye konuştu.

        - "Bin yıl da geçse suda erimez hale geliyor"

        Cengiz Pişkin, suya dayanıklılığı artırmak için çömleği yaklaşık 9 saat fırınladığını belirterek, "Kızılırmak'ın eski yataklarından getirdiğimiz toprakları önce eliyoruz, daha sonra çukurlarda çamur haline getiriyoruz. Vakumlama makinelerinde havasını alarak belli bir kıvama getiriyoruz. Elimizle geleneksel tezgahlarda çamura şekil veriyoruz." dedi.

        Çömleklerin yaklaşık 10 gün kuruduktan sonra fırınlarda 980 ila 1000 derece ısıda pişirildiğini ve sağlamlık kazandığını aktaran Pişkin, "Artık aradan bin yıl da geçse suda erimez hale geliyor. Bu işlemler bittikten sonra ürünü ambalajlayıp koliliyoruz ve firmalara gönderiyoruz. Yaklaşık 18 çeşit modelim var." ifadesini kullandı.

        Pişkin, günlük ortalama 250 ürün imal ettiğini dile getirdi.

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