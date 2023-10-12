Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 22:04 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kırşehir-Kayseri kara yolunda, tarım işçilerini taşıyan V.S. yönetimindeki 65 ABB 876 plakalı minibüs, Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarındaki kavşakta R.Ş. idaresindeki 06 FC 7208 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise orta refüje çarptı.

        Kazada, her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Güneşli günler sürüyor
        Güneşli günler sürüyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Otomobil zeytin ağacına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil zeytin ağacına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de jandarma firari hükümlüyü yakaladı
        Nevşehir'de jandarma firari hükümlüyü yakaladı
        Nevşehir'de iş yeri ve otomobilin kundaklanması kamerada
        Nevşehir'de iş yeri ve otomobilin kundaklanması kamerada
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı
        Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
        Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
        Kapadokya'da düzenlenecek yarışlara 4 bin 500 koşucunun katılması bekleniyo...
        Kapadokya'da düzenlenecek yarışlara 4 bin 500 koşucunun katılması bekleniyo...
        Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusuna 2 bin 434 sporcu katılacak
        Salomon Kapadokya Ultra-Trail Koşusuna 2 bin 434 sporcu katılacak