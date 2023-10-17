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        Nevşehir'de husumetlisinin bulunduğu fırına tüfekle ateş açan şüpheli bir çocuğu yaraladı

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde fırında gördüğü husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şüpheli, iş yerinde bulunan 7 yaşındaki çocuğu yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:26
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        Nevşehir'de husumetlisinin bulunduğu fırına tüfekle ateş açan şüpheli bir çocuğu yaraladı
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde fırında gördüğü husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şüpheli, iş yerinde bulunan 7 yaşındaki çocuğu yaraladı.

        Edinilen bilgiye göre, F.Y, husumetlisi P.S. ile Karavezir Mahallesi Kızılırmak Sokak'taki bir fırında karşılaştı.

        F.Y, aracından aldığı av tüfeği ile caddeden iş yerine doğru ateş açtı.

        Bu sırada pide yaptırmak için fırına gelen 7 yaşındaki A.A'ya saçma isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis, F.Y'yi gözaltına alırken yaralanan çocuk ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüphelinin, tüfekle ateş açmasınıysa bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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