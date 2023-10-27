Nevşehir Valisi Ali Fidan, patates hasadında işçilerle "kova attı"

Nevşehir Valisi Ali Fidan, patates hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılıp tarlada patates topladı, hasat sonunda işçilerle havaya kova attı.

Merkeze bağlı Çardak köyünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe katılan Vali Fidan, çiftçilerle sohbet etti.

Hasat için traktörün direksiyonuna geçen Fidan, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş ve işçilerle patates topladı.

Topladığı patatesi römorka döken Fidan, patates hasadının geleneksel kutlaması kapsamında işçilerle havaya kova fırlattı.

Fidan, gazetecilere, Nevşehir'in doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra bereketli topraklara da sahip olduğunu belirtti.

Toplumun yararı için alın teri döken tüm çiftçilere bol kazançlı hasat sezonu dileyen Fidan, "2022 yılı verilerine göre ilimiz 280 bin ton patates üretimiyle ülke genelinde en çok patates üreten 8'nci il konumunda. Bu yıl da yaklaşık 90 bin dekarlık alanda 360 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Nevşehir, patates üretimin yanında depolanmasında da önemli bir potansiyele sahip. Kayadan oyma yer altı depolarımızda yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates depolanabilmekte. Kış boyu tazeliğini koruyarak muhafaza edilmekte ve tüketicinin sofrasına sunulmaktadır." dedi.

Tarla sahibi Çardak köyü muhtarı Adem Özer de hasadın verimli olduğunu, patatesin tarlada kilogramı 7-8 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

Etkinliğe, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da katıldı.