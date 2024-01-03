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        Gülşehir'de kadınlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kur'an kursunda eğitim gören kadınlara yönelik bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:40
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        Gülşehir'de kadınlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kur'an kursunda eğitim gören kadınlara yönelik bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

        Fatih Camii Kur'an kursunda, Yeşilay Nevşehir Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar, toplumun zararlı alışkanlıklarından korunması amacıyla bilgilendirildi.

        Nevşehir Yeşilay Şubesi sosyal hizmet uzmanı Elif Çaylı, Gülşehir Yeşilay Temsilcisi Selma Yarar ve polis memuru Akif Kılınçkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, uyuşturucu ile mücadele, teknoloji bağımlılığı, bağımlılıkların insanlar üzerinde oluşturduğu maddi ve manevi zararlar, bağımlılıktan korunmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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