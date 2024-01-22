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        Nevşehir'de otomobilin iş yerinin bahçesine düşmesi güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de otomobilin iş yerinin bahçesine düşerek duvara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:09
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        Nevşehir'de otomobilin iş yerinin bahçesine düşmesi güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de otomobilin iş yerinin bahçesine düşerek duvara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Göreme beldesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, yoldan çıkıp iş yerinin bahçesine düşerek duvara çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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