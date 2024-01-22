Nevşehir'de otomobilin iş yerinin bahçesine düşmesi güvenlik kamerasında

Nevşehir'de otomobilin iş yerinin bahçesine düşerek duvara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Göreme beldesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, yoldan çıkıp iş yerinin bahçesine düşerek duvara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.

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