Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de sanatçılar konser verecek

        Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali'nde sanatçılar konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de sanatçılar konser verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali'nde sanatçılar konser verecek.

        Bu yıl ilki 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin Nevşehir Kalesi'ndeki tanıtım programına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirilecek festivalin şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

        Bir ay boyunca her gün sanatçıların hayranlarıyla buluşacağını aktaran Başkan Arı, "Festivalde çok sayıda konser olacak, farklı noktalara sahneler kuracağız. O sahnelerde farklı aktiviteler de olacak, aktörler olacak, ATV turları olacak, balon turu çekilişi yapacağız. Çok güzel bir atmosfer oluşturacağız. Bu sayede bir ay boyunca Türkiye'nin gündeminde herkes yine Nevşehir'i konuşacak, Kayaşehir'i konuşacak ve bu sayede de tanınırlılığımız, bilinirliğimiz artacak." dedi.

        Organizasyon firmasının yetkilisi Bahri Aydoğan da festivale Melek Mosso, Haluk Levent, Emre Aydın, Cem Adrian, Zeynep Bastık, Gökçe, Seyyal Taner, Jale, Sibel Alaş, Mert Demir, Motive, Grup Seksendört, Yeni Türkü gibi sanatçı ve müzik gruplarının katılacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!

        Benzer Haberler

        Kapadokya'nın "seyir zirvesi" Uçhisar Kalesi'ni 5 ayda 92 bin turist ziyare...
        Kapadokya'nın "seyir zirvesi" Uçhisar Kalesi'ni 5 ayda 92 bin turist ziyare...
        Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
        Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
        Kapadokya'da 13 kaçak yapı yıkıldı
        Kapadokya'da 13 kaçak yapı yıkıldı
        Kapadokya'da kaçak inşa edilen konaklama tesisi yıkıldı
        Kapadokya'da kaçak inşa edilen konaklama tesisi yıkıldı
        Balayı için geldiği otelde kalp krizinden öldü
        Balayı için geldiği otelde kalp krizinden öldü
        Nevşehir'de 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi
        Nevşehir'de 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi