Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:38 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        İleri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen D.H'yi arayarak kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, baskı ve yönlendirmeyle mağdura ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları, yüklü miktarda para ve altını hem elden hem de banka hesapları üzerinden aldıkları tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takip sonucunda farklı illerde yaşayan 11 şüpheli tespit edildi.

        "Nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında gözaltına alınan zanlıların sevk edildikleri adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı

        Benzer Haberler

        8 milyon TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcılar yakalandı
        8 milyon TL'lik vurgun yapan sahte polis ve savcılar yakalandı
        Nevşehir'de suç oranları düştü, operasyon ve denetimler arttı
        Nevşehir'de suç oranları düştü, operasyon ve denetimler arttı
        Nevşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
        Nevşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
        Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapıla...
        Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapıla...
        Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
        Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
        Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli
        Sıcak hava balonlarına rüzgar engeli