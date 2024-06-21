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        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Nevşehir'de biçerdöverle hasat yaptı

        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'in Avanos ilçesinde hububat hasadına katılıp biçerdöver kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:39
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        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Nevşehir'de biçerdöverle hasat yaptı
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        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'in Avanos ilçesinde hububat hasadına katılıp biçerdöver kullandı.

        Hasada ilişkin fotoğraf ve görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç, beraberindeki Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş'la ilçede hububat hasadının başladığı tarlaları ziyaret edip çiftçiler bir araya geldi.

        Yöresel kıyafet giyen Kılıç, direksiyonuna geçtiği biçerdöverle arpa hasadı yaptı.

        Bugün Nevşehir'in bereketli topraklarında hububat hasadını başlattıklarını aktaran Kılıç, "Nevşehir ve çevresi daima ekilenden fazlasını vermiştir. Topraklarımız bereketlidir. Biz de bu şehrin vekili olarak çiftçilerimizinin seslerini daha gür duyurabilmek ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm yollarını konuşmak için çiftçilerimizle bir araya geldik. MHP olarak çiftçilerimizin her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Devletimiz büyük. Bu hasat sezonu inşallah her çiftçimiz emeğinin karşılığını alacak. Bütün çiftçi kardeşlerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum, her daim yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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