Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de kiracısını evinden çıkması için tehdit eden ev sahibi kaçak kazıdan gözaltına alındı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeni aldığı evdeki kiracısını çıkartmak için tehdit eden ev sahibinin bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 01:07 Güncelleme: 19.07.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de kiracısını evinden çıkması için tehdit eden ev sahibi kaçak kazıdan gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeni aldığı evdeki kiracısını çıkartmak için tehdit eden ev sahibinin bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı.

        Alınan bilgiye göre, Urfa'dan gelen Mehmet İ, Mazı köyünde satın aldığı evdeki kiracıyı çıkartmak istedi. Sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle evden çıkmak istemeyen kiracı Servet Doğan'ı yeni ev sahibi tehdit etti.

        Bunun üzerine Doğan'ın yakınları akrabalarını tehdit eden ev sahibini jandarmaya şikayet etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kiracı Doğan'ın bahçedeki foseptik çukuruna yeni ev sahibinin birşeyler attığını söylemesi üzerine arama yaptı.

        Evin bahçesinde kaçak kazı tespit eden jandarma ekipleri ev sahibi ile ismi alınamayan bir kişiyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Mazı Köyü Muhtarı Cafer Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Jandarmalarla beraber buradaki suç aletlerini çıkarttık, 30 metre çukur kazmışlar. Olay yeri incelemeyi çağırdık. Arkadaşlar ilgileniyor. Burada hazine arıyorlar. Kaçak kazı yapmak için evi satın almışlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        'Biden hafta sonu seçimden çekilebilir'
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Hacıosmanoğlu: Kurullar hemen istifa etsin!
        Beton pompası hayat kurtardı
        Beton pompası hayat kurtardı
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Mario Branco'dan transfer açıklaması!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        'Obama da Biden'ın adaylığından endişeli'
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de merdivenden düşen inşaat işçisi yaralandı
        Nevşehir'de merdivenden düşen inşaat işçisi yaralandı
        Kapadokya'da turistlere Bayramhacılı Barajı gölünde alternatif aktiviteler...
        Kapadokya'da turistlere Bayramhacılı Barajı gölünde alternatif aktiviteler...
        Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayrakları ve posterlerle uçtu
        Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayrakları ve posterlerle uçtu
        KÜN Rektörü Prof. Dr. Karasar, gazetecilerle buluştu
        KÜN Rektörü Prof. Dr. Karasar, gazetecilerle buluştu
        Nevşehir'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı
        Nevşehir'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı
        11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi
        11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi