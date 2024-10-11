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        Nevşehir'de mandıra ve bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de mandıra ve bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:38
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        Nevşehir'de mandıra ve bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de mandıra ve bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde C.K'ye ait mandıra ve bağ evinden 500 bin lira değerinde eşya ile çeşitli malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüpheliler İ.Ç, Ş.Y, D.S, H.E. ve H.E'yi yakaladı.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan İ.Ç, Ş.Y. ve D.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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