Nevşehir'de mandıra ve bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Ekipler, teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüpheliler İ.Ç, Ş.Y, D.S, H.E. ve H.E'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde C.K'ye ait mandıra ve bağ evinden 500 bin lira değerinde eşya ile çeşitli malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Nevşehir'de mandıra ve bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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