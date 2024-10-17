Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Strazburg'da YBYK 47. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 47. Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Türkiye heyeti ile YBYK 47. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti.

Genel kurul üyelerine hitap eden Arı, konuşmasında, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Arı, İsrail'in, 7 Ekim 2023'te başlattığı yoğun saldırıların üzerinden bir yıl geçtiğini, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 42 bine yakın sivilin katledildiği belirtti.