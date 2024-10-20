Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda liderler belli oldu

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen ve bu yıl parkur rekorları elde edilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda liderler belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen ve bu yıl parkur rekorları elde edilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla bu yıl 11'ncisi düzenlenen yarışta, 73 ülkeden 2 bin 395 sporcu, 119 ve 38 kilometrelik parkurlarla tamamladı.

        119 kilometrelik parkurda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci, Rusya'dan Stanislav Sabokar ikinci, Ukrayna'dan Yevhenii Yermolenko üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Beyza Güzel, ikinciliği Rusya'dan Tetiana Maltseva, üçüncülüğü de Avusturya'dan Angelika Huemer elde etti.

        63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Almanya'dan Marcel Hoeche, Rusya'dan Artur Lashin ikinci, Almanya'dan Moritz Wernick üçüncü sırada yer alırken, kadınlarda İsviçre'den Jasmin Nunige birinci, İngiltere'den Holly Page ikinci, Nuray Bulut Göktepe de üçüncü oldu.

        38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Yeni Zelanda'dan Daniel Jones, ikinciliği Rusya'dan Pavel Tarasov, üçüncülüğü ise İspanya'dan Danel Osanz elde ederken, kadınlarda Almanya'dan Hottenrott Laura birinci, Tuğçe Karakaya ikinci, Rusya'dan Kseniia Semakına da üçüncü sırada yer aldı.

        Koşuda dereceye girenler, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

        119 kilometre kadınlarda, 13 saat 40 dakika 40 saniye süreyle parkur rekoru kıran Beyza Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkuru lider tamamlamanın gururunu yaşadığını belirterek, "Burada olmak harikaydı, parkur çok keyifliydi. Kapadokya'nın coğrafyasını çok seviyorum, huzur veriyor. Bu nedenle 119 kilometrede koşmak istedim, çok keyifli geçti." dedi.

        119 kilometre erkeklerde 11 saat 39 dakika 42 saniyelik dereceyle parkur rekoru elde eden Oğuzhan Emre Singer ise liderliği start çizgisinden itibaren korumaya çalıştığını ve başarıya ulaştığını ifade etti.

        63 kilometre erkeklerde Marcel Hoeche ile 38 kilometre erkeklerde ise Daniel Jones parkur rekoruna imza atan isimler oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı
        Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'de 3 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Gurbetçi kadınları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınanlardan 2'si t...
        Gurbetçi kadınları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınanlardan 2'si t...
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın Nevşehir'de yapılacak
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu yarın Nevşehir'de yapılacak
        Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli adliyede
        Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli adliyede