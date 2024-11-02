Türkmen şair Mahtumkulu Firaki, Kapadokya'da anıldı

Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı dolayısıyla Kapadokya'da etkinlik düzenlendi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneğince "2024 Mahtumkulu Firaki Anma Yılı" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Nevşehir'in Göreme beldesinde gün doğumunda uçuş için hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine, Türk ve Türkmenistan bayrakları ile Firaki'nin posteri asıldı.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, gazetecilere, Türkmenlerin büyük düşünür ve bilge şairi Firaki'yi minnetle andıklarını söyledi.