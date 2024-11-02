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        Türkmen şair Mahtumkulu Firaki, Kapadokya'da anıldı

        Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı dolayısıyla Kapadokya'da etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 08:34 Güncelleme: 02.11.2024 - 08:47
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        Türkmen şair Mahtumkulu Firaki, Kapadokya'da anıldı
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        Türkmen şair Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı dolayısıyla Kapadokya'da etkinlik düzenlendi.

        Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneğince "2024 Mahtumkulu Firaki Anma Yılı" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Nevşehir'in Göreme beldesinde gün doğumunda uçuş için hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine, Türk ve Türkmenistan bayrakları ile Firaki'nin posteri asıldı.

        Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, gazetecilere, Türkmenlerin büyük düşünür ve bilge şairi Firaki'yi minnetle andıklarını söyledi.

        Kapadokya'nın, önemli bir turizm merkezi, aynı zamanda en ünlü balon uçuş alanı olduğunu belirten Ishanguliyev, "Biz de bu sebeple Kapadokya'nın güzellikleri arasında Türkmenistan'ın şanlı şairinin posteri ile devletlerimizin bayraklarını dolaştırmış olacağız." dedi.

        Büyükelçi Ishanguliyev ve beraberindeki heyetin binmesinin ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.

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