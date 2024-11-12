Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 10 ayda 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçi ağırladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında toplam ziyaretçi sayısının 4 milyon 827 bin 36'ya ulaştığı Kapadokya'da, bu yılın ilk 10 aylık döneminde müze ve ören yerlerini 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti.

Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri en çok ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

Geçen yılın ilk 10 ayında merkezleri 4 milyon 256 bin 129 turist ziyaret etmişti.