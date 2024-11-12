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        Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 10 ayda 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti

        Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:37
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        Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 10 ayda 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti
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        Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 ziyaretçi ağırladı.

        Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında toplam ziyaretçi sayısının 4 milyon 827 bin 36'ya ulaştığı Kapadokya'da, bu yılın ilk 10 aylık döneminde müze ve ören yerlerini 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti.

        Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yer Altı Şehri en çok ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

        Geçen yılın ilk 10 ayında merkezleri 4 milyon 256 bin 129 turist ziyaret etmişti.

        Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan, yerli ve yabancı ziyaretçileri yıl başı tatilinde balon turlarına katılmaya, peribacaları, yer altı şehirleri ve vadileri görmeye davet etti.

        Ellerindeki veriler ışığında ilk 10 aya bakıldığında yaklaşık 4 milyon yerli yabancı turistin Kapadokya'yı ziyaret ettiğini gördüklerini belirten Fidan, şunları kaydetti:

        "Bu veriler turizmde geçen yıl yakalanan olumlu ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Ziyaret edilen yerler bakımından Nevşehir Kapadokya bölgesinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeler, ören yerleri ve yer altı şehirlerine sahiptir. Bu sene 10 aylık verilere baktığımızda en çok ziyaret edilen yerlerin birinci sırasında Göreme Açık Hava Müzesi, ikinci sırada Zelve Ören Yeri ve üçüncü sırada Kaymaklı Yer Altı Şehri olduğunu görüyoruz. İlimizdeki turizm hareketliliği 12 aya yayılmaktadır. Elbette belli aylarda rakamlar biraz geri çekilse de 12 aya yayılan bir turizm hareketliliği var. Biz özellikle bu pik sezonun dışındaki bölümde yeni otel ve tesislerin açılmasıyla biraz daha kongre ve toplantılara ilişkin turizmin ilimizde artması için gayret gösterme arzusundayız. Memnuniyetle görüyoruz ki ilimize, bölgemize, Kapadokya'ya ilgi devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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