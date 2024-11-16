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        Nevşehir'de otomobilin çarptığı genç kadın öldü

        Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:22 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:27
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        Nevşehir'de otomobilin çarptığı genç kadın öldü
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        Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Aleyna Ö, çalıştığı iş yerinde mesaisini tamamlayarak ikamet ettiği köyüne gitmek için dolmuşa bindi.

        Güvercinlik köyü yakınında dolmuştan inen Aleyna Ö'ye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, Derinkuyu istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 50 AH 111 plakalı otomobil çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, genç kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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