Nevşehir Belediye Başkanı Arı, karla mücadele çalışmasına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kar küreme aracıyla yağışın ardından kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çalışma yapan ekiplere destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, kentte gece başlayan kar yağışının trafikte aksamalara neden olmaması için küreme ve tuzlama yapan belediye ekiplerinin çalışmalarını kontrol ederek kar küreme aracını kullandı.