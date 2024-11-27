Kapadokya'da balonlar 6 gün sonra yeniden gökyüzünde

Angelina Leroy da Kapadokya'nın eşsiz bir görünüme sahip olduğunu, uzun süredir istediği balon turuna katılabilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde hava koşulları elverişli olduğunda yılda ortalama 220 gün uçuş yapan sıcak hava balonları, 21 Kasım'dan beri bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamıyordu.

Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı 6 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yeniden başladı.

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