Kapadokya'da turistlerin geride bıraktığı cam atıklar süs eşyasına dönüştürülüyor

BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da turist yoğunluğundan kaynaklı ortaya çıkan atık cam ve şişeler, yöresel toprakla harmanlanarak süs eşyası ve çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle atık cam ve şişeler, "Bölgede Oluşan Atık Cam Şişelerin Seramik ve Çömlek ile Dönüştürülmesi" projesiyle ekonomiye geri kazandırılıyor.

Geçen yıl başlatılan uygulamayla bölgedeki otel ve restoranların yanı sıra çöplerden toplanan atık cam ve şişeler, NEVÜ'nün Avanos ilçesindeki yerleşkesinde çeşitli işlemlere tabi tutuluyor. Renklerine göre tasniflenen cam ve şişeler, temizleme işleminin ardından öğütülerek çeşitli ebatlara ayrılıyor. Akademisyen ve öğrenciler tarafından yörede seramik ve çanak yapımında kullanılan çamurla karıştırılarak farklı şekillere bürünen objeler, 1040 derecelik ısıya sahip fırınlarda pişirilerek süs eşyası, tablo ve kullanıma uygun çeşitli malzemelere dönüşüyor.

AHİKA Yatırım Destek Ofisi Bölgesel Kalkınma Uzmanı Tibethan Memişoğlu, AA muhabirine, çalışmanın bölgenin imajına da olumlu katkı sunacağına inandığını söyledi. Kapadokya'da turizm değer zinciri araştırması yaparken atık cam ve şişelerin bölgeye zarar verdiğini gördüklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu: "Çalışma kapsamında bölgedeki uzman ve sanatçılarla görüşme yaptık. Üniversitedeki akademisyenlerle yapılan çalışmada, atık camların eritilerek veya toz haline getirilerek farklı ürünler elde edilebileceğini gördük. Bölge yeni bir ürün kazanırken, sanatçılar açısından atıkların değerlendirilmesiyle alakalı önemli bir algı da oluşmaya başladı. Bölgede turist sayısının artması sosyal ve ekonomik açıdan önemli ancak bu hareketlilik tüketimle alakalı sorunlara da neden olabiliyor. Bu kapsamda biz de dezavantajı en aza indirgemek için çalışma yaptık."

- Temizlenip öğütülen camlar çamurla çeşitli eşyalara dönüşüyor NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu da farklı medeniyetlerin ortaya koyduğu yeni tekniklerle camın geçmişten bugüne insanoğlunun değer verdiği malzemelerden olduğuna dikkati çekti. Serinsu, yürüttükleri çalışmayla hem camın farklı bir değerlendirme aşamasının topluma aktarıldığını hem de öğrencilere yapılan sunumlarla atıkların dönüştürülmesinde önemli bir hamlenin ortaya çıktığını vurguladı.

Araştırma ve uygulama sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Serinsu, şöyle devam etti: "Çamuru ve ürün çıktısıyla ön planda olan ilçede, seçmeli cam derslerinde çalışma yürüttük. AHİKA'nın katkısıyla AR-GE çalışması yaptık. Bölgenin kırmızı çamuruyla çöplerde bulunan atık camları değerlendirebilmek için bu yola girdik. AR-GE sonuçları da başarılı çıktı. Öğrencilerimize de eğitim veriyoruz. Atık camları topluyor ve temizledikten sonra değirmende öğütüyoruz. Birkaç santimetre ebadında camlar elde ediyoruz. Cam öğütüldüğü için çıplak elle dokunduğumuzda da zarar vermiyor. Çamurla karıştırdıktan sonra şekillendirip kurutuyor ve seramik fırınında pişiriyoruz. Yüzde 80 cam atığı koyduğumuz çamurda, daha camsı tabaka olduğunu gözlemledik. Bu nedenle seramik malzemede sır (çamurun üzerini kaplayıp, yüzeyi dış etkenlerden koruyan camsı tabaka) kullanmadan uygulamayı sonuçlandırdık. Bu kapsamda ekonomikliği ve sürdürülebilirliği ön plana çıkmış oluyor. İleride atölye ve işletme sahiplerine eğitim vermek istiyoruz. Yörenin ürün yelpazesine camı da katarak genişletmiş olduk."