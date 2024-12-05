Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyahlı Kadın" oyunu Nevşehir'de sahnelendi

İki perdelik oyunu, Vali Yardımcıları Hüseyin Çam ve Mücahit Öztürk, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ile vatandaşlar izledi.

NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında her ay gerçekleştirilen açık tiyatro gösterimleri aralık ayında da devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.