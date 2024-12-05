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        Kapadokya'da peribacasındaki çökme anı güvenlik kamerasında

        Kapadokya'da bir peribacasındaki çökme anı ve kaya parçalarının çevreye savrulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:55
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        Kapadokya'da peribacasındaki çökme anı güvenlik kamerasında
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        Kapadokya'da bir peribacasındaki çökme anı ve kaya parçalarının çevreye savrulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Nevşehir'in Uçhisar beldesi Tekeli Mahallesi'ndeki bir peribacasında gece saatlerinde çökme yaşandı.

        Geçen hafta etkili olan yağışta karla kaplanan ve tüf kayadan oluşan peribacasının bir bölümü karların erimeye başlamasıyla çöktü.

        Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

        Beldedeki bir otelin yakınında yer alan peribacasında yaşanan çökme, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Uçhisar Belediyesi ekipleri, kopan kaya parçalarını iş makinesi yardımıyla kaldırarak alanda temizlik çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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