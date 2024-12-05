Kapadokya'da peribacasındaki çökme anı güvenlik kamerasında

Geçen hafta etkili olan yağışta karla kaplanan ve tüf kayadan oluşan peribacasının bir bölümü karların erimeye başlamasıyla çöktü.

Kapadokya'da bir peribacasındaki çökme anı ve kaya parçalarının çevreye savrulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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