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        Ters yönde seyreden alkollü sürücünün otomobile çarpması kameraya yansıdı

        Nevşehir'de alkollü sürücünün otomobiliyle ters şeritte seyrederken karşıdan gelen araca çarpmasını Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:48
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        Ters yönde seyreden alkollü sürücünün otomobile çarpması kameraya yansıdı
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        Nevşehir'de alkollü sürücünün otomobiliyle ters şeritte seyrederken karşıdan gelen araca çarpmasını Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerası kaydetti.

        Alınan bilgiye göre, Cevher Dudayev Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı'nda alkollü sürücü Y.S, 50 ACH 323 plakalı otomobiliyle ters yönde seyir halindeyken, karşı istikametten gelen Y.O.Y. idaresindeki 50 ACG 399 plakalı otomobile çarptı.

        Yaralanan Y.S. ile diğer otomobildeki G.Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Y.S'nin 2,89 promil alkollü olduğu tespit edildi, sürücü belgesine 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu, sürücüye çeşitli maddelerden 24 bin 891 lira para cezası yazıldı.

        Kaza, KGYS kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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