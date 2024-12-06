Nizip Zeugma Hokey Takımı, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübüne devredildi

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde mücadele eden Nizip Zeugma'nın Nevşehir Belediyesi Spor Kulübüne devri gerçekleştirildi.

Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan takımın Nevşehir adına müsabakalara katılacağını belirtti.

Sanat ve sporun gençleri kötü alışkanlıklardan koruyarak başarılı bireylere dönüştüren önemli unsurlardan olduğunu ifade eden Arı, şöyle konuştu:

"Gençleri ancak sporla belli noktada tutup, disiplin altına alabilir, sağlıklı gelişimini sağlayabilirsiniz. Bunun için spor, en önemli enstrümanlardan biri. Sadece sporu futbol olarak görmüyoruz. Anlayış değişikliğine gittik. Futbol, cazibesi olan, kitleleri peşinden sürükleyen bir dal. Lakin o branşın ciddi masrafları var. Oralara harcadığınız paranın çok daha azını başka branşlara harcadığınızda hem gençler spora yönlendirilir hem de şehrin tanıtımına katkı sağlayacak ortamlar oluşturulabilir. Önümüzdeki dönem Avrupa'da mücadele eden Nevşehir Belediyespor Hokey Kulübünü görmüş olacağız. Hem biz belediye olarak hem de sporcularımız heyecanlı."