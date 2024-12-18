İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu Nevşehir'de sahnelendi
İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tiyatroseverlerle buluştu.
İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tiyatroseverlerle buluştu.
NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, açık tiyatro gösterimleri devam etti.
NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Neil Simon'un yazdığı, Evren Serter'in yönettiği tiyatro oyunu, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelendi.
Oyunu, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.
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