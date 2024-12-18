İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu Nevşehir'de sahnelendi

Oyunu, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, açık tiyatro gösterimleri devam etti.

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