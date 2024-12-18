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        İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu Nevşehir'de sahnelendi

        İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tiyatroseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:44
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        İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu Nevşehir'de sahnelendi
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        İzmir Devlet Tiyatrosunun "İkinci Caddenin Mahkumu" oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tiyatroseverlerle buluştu.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, açık tiyatro gösterimleri devam etti.

        NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Neil Simon'un yazdığı, Evren Serter'in yönettiği tiyatro oyunu, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelendi.

        Oyunu, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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