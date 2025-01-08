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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:31 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:39
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Osman Çelik yönetimindeki 50 ADR 772 plakalı otomobil ile Ali Köksal idaresindeki 50 AK 167 plakalı otomobil, Derinkuyu-Suvermez kara yolunun Çakıllı Kavşağı'nda çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerden Osman Çelik ve araçta bulunan babası Burhan Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Köksal ile aracında bulunan Yaşar Köksal, Mehmet Köksal ve Metin Yıldız ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Kazada yaşamını yitiren Osman Çelik'in engelli babası Burhan Çelik'i hastanede muayene ettirdikten sonra köyüne döndüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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