Nevşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Nevşehir'de gece başlayan kar yağışının ardından belediye ekipleri, kent merkezinde günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kentin tüm cadde ve sokaklarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Fen ve temizlik işleri ile park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinden beri aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle cadde, bulvar ve mahallelerde trafik akışının sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarına devam etti.

Toplam 52 araç ve 360 personelden oluşan belediye ekipleri, yolların yanı sıra kaldırımlarda da buzlanma riskine karşı temizlik yaptı.

Belediye depolarında 9 bin 800 ton tuz ve 500 ton solüsyon bulunduğu, sorunsuz bir kış geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.