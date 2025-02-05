Kapadokya'da sıcak hava balon turları kar yağışı ve rüzgar nedeniyle ertelendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da iptal edildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyarete gelen turistlere, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı coğrafyayı gökyüzünden izleme imkanı sunan balon turları, bölgede etkili olan mevsimsel koşullardan dolayı bugün gerçekleştirilemedi.

Balon turları dün geceden beri süren kar yağışı ve yer yer etkili olan rüzgar nedeniyle yarın da düzenlenemeyecek.

Nevşehir'in Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki vadilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlere sunulan aktivitelerden olan balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.