Nevşehir'de okullar 1 gün tatil edildi
NEVŞEHİR'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
NEVŞEHİR'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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