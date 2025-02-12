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        Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'de, geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:51 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:00
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        Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Nevşehir'de, geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sümer Mahallesi Lale Sanayi Sitesi'nde, geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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