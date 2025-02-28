Nevşehir'de özel halk otobüsleri denetlendi

Nevşehir'de zabıta ekipleri tarafından şehir içi toplu özel halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki farklı güzergahlarda ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde denetim yaptı.

Birçok noktada eşzamanlı yapılan denetimde, araçların kalorifer aksamı, araç içi temizliği, koltuk düzenleri, el tutamağı, uyarı levhaları ve iç aydınlatmaları kontrol edildi.

Yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş kriterlere uygun gerçekleştirilen denetimde, eksik veya kusur tespit edilen otobüs ve sürücüleri hakkında zabıta ekiplerince tutanak tutuldu.

Vatandaşların mağdur olmaması için özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini sıklıkla yapan Nevşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, daha önce uyarılan ve uyarıyı dikkate almayan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor.