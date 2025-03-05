Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda çalışma yapan polis, "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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