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        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:07
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        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda çalışma yapan polis, "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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