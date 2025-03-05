Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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