Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
A.Ö, 50 EH 368 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Kıratlıoğlu Mahallesi Alan Sokağı'nda refüje çarptı.
Savrulan otomobil, daha sonra yol kenarındaki araziye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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