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        DSİ'den Nevşehir'e 22 yılda 7 milyar 792 milyon liralık yatırım

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Nevşehir'de son 22 yılda 7 milyar 792 milyon lira değerinde 73 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:09
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        DSİ'den Nevşehir'e 22 yılda 7 milyar 792 milyon liralık yatırım
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Nevşehir'de son 22 yılda 7 milyar 792 milyon lira değerinde 73 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

        DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden yüksek fayda sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışan DSİ'nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

        Türkiye'nin tüm bölgelerinde su yatırımlarının devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son yıllarda küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade etti.

        Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altındaki DSİ'nin 100 yıllık tecrübe ile önemli projelere imza attığını kaydeden Balta, şunları kaydetti:

        "Suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip son 22 yılda Nevşehir'de inşa ettiğimiz 15 sulama tesisi ile 71 bin 750 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Nevşehirli çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Nevşehirliler için bu süreçte 7 milyar 792 milyon liralık yatırım yaptık. 22 yılda hizmete aldığımız 3 baraj ve 1 gölet ile 40 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

        Balta, 31 taşkın koruma tesisinin hizmete konulduğu Nevşehir'de son 22 yılda 6 hidroelektrik enerji (HES) tesisi işletmeye alındığını da sözlerine ekledi.

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