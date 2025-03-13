Avanoslu Ayşe usta "akıtma tekniği" ile özgün seramik eserler üretiyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesinde kurs alarak başladığı seramik üretiminde sanatını geliştirerek atölye kuran Ayşe Karataş, seramiği akıtma yöntemiyle boyayarak özgün eserlere imza atıyor.

Ev kadınıyken ilçedeki Halk Eğitimi Merkezi'ndeki bir kursa vaktini değerlendirmek için kayıt yaptıran 47 yaşındaki Karataş, yaklaşık 17 yıl önce seramikle tanıştı.

İlçedeki atölyelerin farklı birimlerinde 10 yıl boyunca çalışan Karataş, 7 yıl önce Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi mikrokredi desteğinden de yararlanarak atölye kurdu.

Nadide eserler ortaya çıkarmak için genellikle akıtma yöntemi kullanan Karataş, ham seramiklerin üzerine fırça yardımıyla damlattığı renkli boyaların farklı alanlara akarak karışmasını sağlıyor.

Renk kombinasyonlarına uygun rapido (teknik çizim kalemi) çizimlerle eseri süsleyen Karataş, daha sonra eserini 950 derece ısıdaki fırında pişirerek çalışmasını tamamlıyor.

- "Çeşitli atölyelerde çalışarak kendimi geliştirdim"

İki çocuk annesi Karataş, AA muhabirine, seramik konusunda bilgi ve yeteneğe sahip olmadığını düşündüğü yıllarda komşusunun tavsiyesiyle bu sanata yöneldiğini söyledi.

Yıllar içinde seramik sanatıyla aralarında değerli bağ oluştuğunu anlatan Karataş, "Hobi amaçlı ahşap boyama kursuna giderken bir komşumuz bu sanatı tavsiye etti. Boyamayla başladım. Çeşitli atölyelerde çalışarak kendimi geliştirdim. Sonra kendi atölyemi açtım. Başta kaç yıl yapabilirim diye düşünürken artık elim tuttuğu müddetçe devam edeceğim diyorum. Her gün sanata yeni şeyler katıyoruz." diye konuştu.

- "Eski ürünlere yenilikler kattık"

İlçede çanak işçiliğinin Hititler döneminden beri sürdüğünün bilindiğini, bu nedenle genellikle arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Hititlere ait ürünlerin benzerlerini yapmaya çalıştığını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Eski ürünlere yenilikler kattık. Geçmişte belki sadece kazıma tekniği varken biz boya akıtma ve kabartma kullanıyoruz. Her gün yeni ve farklı şeyler katıyoruz. Ortaya güzel ürünler çıktıkça daha çok ürün yapma hevesim oluşuyor. Bu yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümü'nü de bitirdim. İşimi yaparken diplomayla taçlandırmak istedim.