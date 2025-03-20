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        Nevşehir'in 3 ilçesinde daha eğitime ara verildi

        Nevşehir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 01:30 Güncelleme: 20.03.2025 - 01:30
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        Nevşehir'in 3 ilçesinde daha eğitime ara verildi
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        Nevşehir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kar yağışı nedeniyle Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Kozaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

        Kaymakamlıklardan yapılan yazılı açıklamalarda, meteoroloji verilerine göre, aralıklarla devam eden kar yağışının yollarda aşırı buzlanmaya neden olabileceği, oluşması muhtemel olumsuzlara karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Hacıbektaş ilçesinde de kaymakamlık tarafından daha önce yapılan duyuruda ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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