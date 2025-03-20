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        Kapadokya'daki peribacaları kar yağışıyla beyaza büründü

        Nevşehir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:31
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        Kapadokya'daki peribacaları kar yağışıyla beyaza büründü
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        Nevşehir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar nedeniyle tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin beyaza büründüğü bölgede, ilkbaharın gelişiyle vadilerde açan kayısı ve badem ağaçlarının çiçekleri de kar altında kaldı.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgedeki Uçhisar Kalesi çevresi ile Kılıçlar ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumları çiçekler ve karla bütünleşerek ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

        Bölgedeki yerli ve yabancı turistler, ilkbaharda ortaya çıkan manzarada fotoğraf çekip vadilerde yürüyüş yaptı.

        Turistlerden Peter Brox, AA muhabirine, arkadaşıyla Norveç'ten geldiğini, bölgedeki karlı manzaranın kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Burada alışılmışın dışında yapılar var. İlk defa geliyorum ve karşılaştığım manzara gerçekten harika." dedi.

        Hindistanlı turist Depak Nath ise ilk kez ziyaret ettiği Türkiye'de güzel anılar biriktirdiğini ifade ederek, "Sıcak hava balon turuna katılmayı çok istiyor olmamıza rağmen hava şartlarından dolayı tur iptal oldu. Kapadokya, ülkemde yaşadığım yere göre çok soğuk ama bu havanın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

        Bu arada, bölgede turistlere yönelik düzenlenen ve olumsuz hava koşullarından dolayı 17 Mart'tan beri yapılamayan sıcak hava balon turları yarın da gerçekleştirilemeyecek.

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