Nevşehir'in bazı ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde taşımalı eğitimin 21 Mart'ta yapılmayacağı bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 21 Mart'ta bir gün ara verildiği belirtildi.